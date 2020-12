Afzwaaiende Felix Meurders: ‘Dolf en Jack kunnen allebei van drol een taartje bakken’

De eerste

,,Ik weet alleen nog dat ik samen met Jack Spijkerman presenteerde, die het programma had bedacht als opvolger van In de Rooie Haan. Dat presenteerde ik ook, tot 1987. Tijdens het EK voetbal van 1988 moest dat programma plaatsmaken voor een negen uur durende uitzending vanuit München, waar Oranje de finale speelde tegen de Sovjet-Unie. Dankzij de accreditatie van een bevriende cameraman kon ik in de kelder van het stadion komen waar het verbindingscentrum zat. Van daaruit gooiden ze een kabeltje naar buiten. Maar dat was zo kort dat ik klem zat met m’n rug tegen de muur. Ruud Lubbers, Helmut Kohl en Franz Beckenbauer trokken aan mij voorbij, ik heb ze allemaal geïnterviewd. Dat de Rooie Haan voor het voetbal moest wijken, vonden de makers zo erg dat het programma ophield te bestaan. Spijkers is in dat gat gesprongen. Vanuit het toenmalige café Zeezicht in Utrecht, waar we nu nog zitten. Andere naam, nu heet het The Florin, ook een andere eigenaar, ander interieur. Maar het pand is hetzelfde.’’