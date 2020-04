Ain't No Sunshine-soulzanger Bill Withers (81) overleden

Withers - geboren in West Virginia - brak in de jaren 70 door en scoorde grote hits als Lean on Me, Ain’t No Sunshine, Use Me, Just the Two of Us en Lovely Day. De artiest bracht acht studioalbums uit en heeft drie Grammy Awards op zijn naam staan. Na een muzikale carrière van vijftien jaar vond Withers het genoeg. Hoewel er in de jaren die volgden nog meerdere compilaties verschenen, maakte hij geen nieuwe nummers meer.