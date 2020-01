Airen Mylene bevallen van zoontje Foss

‘Wat een rijkdom! Hij is er’, schrijft de presentatrice vandaag bij een kiekje van de kleine spruit. Ze laat weten dat zij en haar kleine het goed maken, maar dat haar leven ook een chaos is momenteel. ‘Het is leuk. Het is chaos. Het is drukte. Het is liefde. Het is alles.’



Het regent inmiddels reacties onder de foto van de kleine Foss. ‘Ahhhh wat een heerlijk lief mannetje!’, schrijft presentatrice Saar Koningsberger. Ook Manon Meijers, Shelly Sterk en Kim Kötter laten van zich horen. ‘Gefeliciteerd met Foss en wat lijkt hij op papa’, merkt Kötter op.



Airen Mylene en Taeke Taekema maakten in augustus bekend dat er weer een kleine op komst was. In maart 2018 werd het stel al ouders van zoontje Bodhi. De twee leerden elkaar kennen tijdens de opnames van Wie is de Mol?, waar de vonk oversloeg.