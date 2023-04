Akwasi heeft grote plannen met Omroep Zwart: ‘Veronica van Hoogdalem moet nieuwe Linda worden’

Olga Commandeur geraakt door hartverwar­men­de reacties: ‘Ook de opvolgers bieden zich aan’

Olga Commandeur (64) werd vandaag bedolven onder de reacties nadat ze bekend had gemaakt te stoppen met Nederland in beweging, het langlopende programma van Omroep MAX. ,,Ik had wel iets verwacht”, zegt ze, ,,maar dit echt overweldigend.”