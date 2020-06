Akwasi noemt belofte om Zwarte Piet te trappen beeldspraak: ‘Sta er 100 procent achter’

Akwasi liet zich vanavond in een bewogen aflevering van Beau voor het eerst uitgebreid uit over de ophef rond zijn speech bij het protest tegen racisme en politiegeweld, die hem op bedreigingen en aangiftes kwam te staan. ,,Ik sta achter ieder woord dat ik op dat moment in de microfoon heb versterkt, honderd procent, sterker nog: honderdduizend procent’’, begon hij. De artiest sprak op de Dam over ‘ fuck the police ’ en over ‘ motherfucking Zwarte Piet die straks weer naar zijn hoerenmoeder gaat’. Ook zei hij: ,,Op het moment dat ik een Zwarte Piet tegenkom in november, trap ik hem hoogstpersoonlijk in zijn gezicht.” Beau van Erven Dorens noemde dat een mogelijke oproep tot geweld, maar dat wees Akwasi van de hand. ,,Woordkunstenaars spelen met woorden, spelen met zinnen’’, zei hij. ,,Met metaforen, met homerische vergelijkingen, woordspelingen.’’ Zijn uitspraak is daarvan een voorbeeld, betoogde hij.

Schmink

Het ‘trappen’ verwees volgens hem naar de organisatie Kick Out Zwarte Piet, die zich al jaren verzet tegen de volgens haar racistische karikatuur. Het ‘gezicht’ noemde hij omdat een trap daarop leidt tot ‘gezichtsverlies’. ,,Daarmee ontmantelen we het systeem, het racistische symbool dat Zwarte Piet heet. Door die schmink af te doen, want dat is het meest pijnlijke, dat voelt ieder jaar weer als een klap in mijn gezicht.’’



Van Erven Dorens zei Akwasi’s hele houding als agressief te hebben ervaren. Dat is volgens de rapper onterecht. Hij was naar eigen zeggen niet agressief, maar boos en getergd. ,,Je moet wel echt heel ver gaan om mij zo te krijgen, dit komt ergens vandaan’’, zei hij. De artiest verwees naar ‘sleutelmomenten’, voorbeelden van racisme waarmee hij in het dagelijks leven te maken heeft gehad. ,,Op een gegeven moment wordt die maat langzaam maar zeker vol.’’



Akwasi werd na zijn speech bedreigd op sociale media en er werd aangifte tegen hem gedaan. ,,Het pijnigt me als mensen zo over mij vallen’’, zei hij daarover. ,,Omdat ik denk: maar heb ik dan niet gelijk? Snap je het nu niet, of snap je het pas over tien jaar? Er is gewoon echt een groot onrecht dat me aangedaan wordt en daar kan ik niet zo goed tegen. En dan ga ik dat uiten.’’