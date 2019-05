Al 15.000 keer Gute Nacht, Freunde

1. Met het oog op morgen begint al ruim 43 jaar met een liedje dat eigenlijk bestemd was voor het Songfestival. Reinhard Mey schreef het nummer in 1972 onder het pseudoniem Alfons Yondraschek, samen met pianist/componist Kai Rautenberg, voor Inga & Wolf. Dat duo nam dat jaar namens West-Duitsland deel aan het Songfestival in Edinburgh. Gute Nacht Freunde sneuvelde echter al in de Duitse voorronden.

2. Mey nam het nummer dan maar zelf op, voor zijn vijfde plaat Mein achtel Lorbeerblatt. Mey zingt ook in het Nederlands en onder de titel Goedenacht vrienden verscheen het op zijn succesvolle album Als de dag van toen, dat de lp-lijst van de Top 40 drie weken aanvoert.

3. In die tijd werden in Hilversum plannen gemaakt voor een dagelijkse actualiteitenrubriek in het laatste uur van de dag. De eerste aflevering van Met het oog op morgen werd op 5 januari 1976 uitgezonden op Hilversum 3. Daarna verkaste het programma naar Hilversum 2 en weer later naar Radio 1. Daar beleeft het instituut vanavond de 15.000ste aflevering, vanuit Den Bosch. Met, zoals altijd, de klanken van Gute Nacht Freunde aan het begin en het einde van het programma.

4. Toch is het vanavond niet de 15.000ste maal dat de Duitse tekst te horen is. Tot 1980 werd op de avond van 4 mei, Dodenherdenking, voor een uitvoering in een andere taal gekozen.

5. Mey, inmiddels 76, zingt zijn liedjes niet alleen in het Duits en Nederlands, maar onder de naam Frédérik Mey, ook in het Frans. Gute Nacht Freunde brengt hij uit onder de Franse titel Bonsoir mes amis.

6. Gute Nacht Freunde werd medio jaren 70 uitgekozen als tune van het Met het oog op morgen, omdat Reinhard Mey in die jaren een populaire artiest was en het liedje het echte late avond-gevoel had, waar dit programma naar op zoek was. ,,Maar het was absoluut niet de gedachte dat het nummer 40 jaar later nog elke avond te beluisteren zou zijn,’’ vertelt Marion van de Wouw, hoofd eindredactie van NOS Radio en al jaren nauw betrokken bij Het Oog.

7. Elke avond is Gute Nacht Freunde 52 seconden te horen op NPO Radio 1, 26 tellen aan het begin én even lang aan het slot van Met het oog op morgen. In 2017 ontving een artiest volgens Buma Stemra 0,0093 euro per seconde uitzendtijd aan royalty’s op Radio 1. Dat kwam dat jaar neer op nog geen 50 cent per avond en 176,51 euro over het hele jaar. De tarieven variëren per jaar, op basis van de vergoeding over 2017 zou Mey 7254 euro aan zijn dagelijkse ‘optreden’ in Het Oog over hebben overgehouden.

8. Het nummer wordt ook op andere momenten in het jaar gedraaid: bijvoorbeeld in de Top 2000, in de laatste dagen van het jaar op NPO Radio 2. Sinds de eerste editie, in 1999, staat het liedje in de lijst.

9. De hoogste notering in de Top 2000 bereikte Gute Nacht Freunde in het eerste jaar, 1999: 1032. Vorig jaar bleef het liedje steken op 1601, 33 plaatsen hoger dan de laagste notering, in 2001.

10. Ook niet onbelangrijk: waar gaat het nummer eigenlijk over? Mey bedankt in zijn grootste hit – in Nederland althans – vrienden bij wie hij een tijdje doorbracht voor hun gastvrijheid.

11. Een gemiddelde peuk kost nu zo’n 30 cent. Wat Mey noch zu zagen hätte, zingt hij twee keer per Oog-uitzending, dauert eine Zigarette. Bij de huidige tarieven zou dat op 9000 euro aan tabak uitkomen.

12. Mey rookt echter al ruim 40 jaar niet meer, vertelde hij drie jaar geleden aan Oog-presentator Chris Kijne, die hem destijds opzocht in zijn woonplaats Berlijn.

13. Tweeduizend afleveringen geleden, bij uitzending 13.000, vroegen de makers de Rotterdamse band The Kik (Goedenacht vrienden) en de Amerikaanse softrockformatie Venice (Good night my friends) om nieuwe versies van de programma-opener te maken.

14. Na Meys gitaarspel en zinnen volgde decennialang muziek van het Vara Dansorkest. In 2011 werd dat gedeelte opnieuw ingespeeld door het Metropole Orkest. Eindredacteur Van de Wouw: ,,Elke uitzending begint met een kort columnpje van de presentator. Daar moet iets op volgen, iets anders dan gesproken woord. Met de oude tune was dat niet mogelijk en startten we na het praatje altijd met een plaat. Dat vond ik helemaal niet fijn, aan het begin van een actualiteitenprogramma, maar de vormgeving bepaalde dat dus. Nu we de tune opnieuw lieten inspelen, konden we het Metropole Orkest om een ‘slotklap’ vragen. Dat past veel beter.’’