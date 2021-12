Al 74.000 euro ingezameld voor opgelichte Ad dankzij kijkers Thijs Zeeman

Hoewel de actie buiten het RTL 5-programma van Thijs Zeeman om is georganiseerd, houden hij en producent No pictures please wel in de gaten of alles goed verloopt. Zeeman is blij met de inzameling. ,,Als dit een deel van Ads problemen oplost, zou dat geweldig zijn’’, zei hij woensdag. ,,De zaak heeft ons ook aangegrepen, je kunt je niet voorstellen dat iemand zo slecht is als de aannemer. Er is veel negativiteit in ons land rond corona, maar dit laat zien dat we ook eensgezind en positief iemand kunnen helpen als we vinden dat hij het verdient. En je weet dat het heel goed terechtkomt.’’