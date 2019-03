Aladdin ontmoet bloedmooie prinses Jasmine in nieuwe beelden

Het verhaal van Aladdin, de animatiefilm waarmee Disney in 1992 een monsterhit scoorde, is velen bekend. Een arme jongen gaat op zoek naar een wonderlamp om zo de liefde van een prinses te winnen. In de laatste preview van de de live action-remake is ook een rol weggelegd voor de Haagse acteur Marwan Kenzari, die als de bedrieglijke tovenaar Jafar Aladdin overhaalt over de toverlamp te wrijven en zo een blauwe geest op te roepen. ,,Er bestaat een grot der wonderen. Breng mij de lamp’’, beveelt Jafar de arme Aladdin. De geest (een rol van Will Smith) blijkt over de nodige dosis humor te beschikken.