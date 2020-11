Albert Verlinde: ‘Connie heeft mijn woorden veel te serieus opgepakt’

De videoboodschap werd eergisteren getoond in Shownieuws op SBS 6, waar Albert Verlinde - haar buurman op de PC Hooftstraat in Amsterdam - als deskundige was aangeschoven. Hij rolde met zijn ogen om de uitspraken van zijn buurvrouw. ,,Ik was niet thuis gelukkig, want ik had haar echt door het trappenhuis getrokken”, reageerde hij op de woorden van Connie. ,,Waarom doe je dat nou, wat heeft dit voor zin? Het is toch niet Rutte die zegt dat dit kan, er zit een heel team achter van mensen.”



Witteman zei ‘in shock’ te zijn door de reactie van haar buurman. ,,Ik zal aangifte doen bij de politie, omdat ik niet tegen zo’n grote, agressieve man ben opgewassen.”