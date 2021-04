Albert Verlinde geeft startsein voor grootse cultuurcampagne

,,De Covid-19 pandemie heeft niet alleen een spoor achtergelaten in onze mooie sector, maar in heel Nederland’’ laat Albert Verlinde weten. ,,Fysiek, mentaal, financieel, we zijn allemaal op verschillende gebieden geraakt. Als theater, als producent, als museum, als gezelschap, acteur, crew- of kassamedewerker. Maar ook de bezoeker. Na maanden binnen zitten, beperking van sociale contacten, heeft heel Nederland behoefte aan ademruimte, genieten, geluk beproeven, kortom leven. Op dit specifieke gevoel, deze wens en behoefte, willen wij inspelen. Met deze brede campagne, die gezamenlijk door iedereen in onze industrie met tomeloze positieve energie wordt gedragen, willen we heel Nederland laten weten dat we terug zijn. Dat het kan, dat het mag, dat het veilig is, en dat theater en museum bezoek onderdeel is van het leven. Een leven dat zich niet afspeelt achter schermen. Na een lange tijd waarin er weinig tot niets kon, gaat het licht weer aan. We mogen weer! En wat hebben we het gemist. Dat specifieke gevoel, die magische momenten. Die worden, na deze lange, vreemde tijd, ongetwijfeld... mooier dan ooit!’’