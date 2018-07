Albert Verlinde ontroerd door steun na verlies ouders: 'We zullen doorgaan'

Musicalproducent Albert Verlinde (57) heeft het zwaar nu hij in korte tijd afscheid moest nemen van zijn vader en daarna zijn moeder. Verlinde neemt de rust om het overlijden van zijn ouders te verwerken en is ontroerd door de vele steunbetuigingen die hij mocht ontvangen.

De normaal gesproken bomvolle agenda van Verlinde was even leeg. De showbizzkoning liet zijn sociale media-kanalen voor wat ze waren en vertrok naar Brabant. Bij een foto van een groene tuin in bloei laat hij weten dat het hem goed gaat. ,,Dankzij de werkelijk waar honderden reacties vol liefde, dankzij deze heerlijke tuin in mijn Brabantse land en dankzij de liefde en steun van mijn vrienden ben ik er weer.''

Verlinde, die ook een huis in Amsterdam en Maastricht bezit, dankt degenen die hem een lief berichtje stuurden en richt zich tot de hemel. ,,Dank aan mijn ouders voor hun levenslange steun. We zullen doorgaan.''

Kus

Henny Verlinde overleed begin vorige maand in het bijzijn van haar familie. ,,Dank voor alles wat je me gegeven hebt en geef papa een kus van me. Dag lieve schat'', luidde het afscheidsbericht van haar zoon Albert.

Bert Verlinde overleed op 85-jarige leeftijd. Henny was twee jaar jonger. Verlinde liet in mei los dat zijn moeder qua gezondheid 'ook niet goed' ging. ,,Het is een nieuw moment, een nieuwe fase in je leven. De paraplu die je altijd had, waardoor je toch een soort kind blijft, verdwijnt dan. Het is alsof je het nu echt zelf moet doen, terwijl ik toch ook al 57 ben'', zei hij tegen het AD.

Over het verlies van zijn vader zei hij: ,,Ik dacht vroeger altijd: dat overleef ik niet. Maar we hebben het voorrecht gehad om met hem naar het einde toe te leven. Hij is niet lang ziek geweest. Was op. En is 85 jaar geworden, een prachtige leeftijd. We hebben afscheid genomen met het hele gezin. Het was goed zo.”

Bert Verlinde was verkoopleider en kreeg met zijn vrouw drie dochters en een zoon. In 2012 liet Bert in het Omroep Max-programma De Ouders Van weten 'erg trots' op Albert te zijn. ,,Ik houd al jarenlang een plakboek van hem bij''.