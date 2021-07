Alberto Stegeman komt met nieuwe reeks van Undercover in Nederland: ‘Deze misdaad loont’

Zes nieuwe afleveringen

Undercover in Nederland is zondag vanaf 20.30 uur te zien op SBS6. Het nieuwe seizoen telt zes afleveringen. Alleen de eerste draait om wanbetalers. „Al zal ik op een later moment op dit thema terugkomen”, zegt Stegeman. In de andere vijf afleveringen - die ook steeds op zondag te zien zijn - is de misdaadbestrijder onder meer een internationale bende op het spoor, stuit hij op schimmige praktijken in de kunsthandel en vat hij een oplichter in de kraag.