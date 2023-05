Alberto Stegeman wint kort geding over Undercover in Nederland, laatste aflevering seizoen uitgezonden

Alberto Stegeman heeft een kort geding over zijn programma Undercover in Nederland gewonnen. Aan het ANP bevestigt de 52-jarige journalist dat het kort geding vrijdag plaatsvond in de rechtbank in Amsterdam. De laatste aflevering van het huidige seizoen van het SBS-programma mag nu uitgezonden worden.

In een bericht op Instagram schrijft Stegeman dat hij donderdag pas wist van het aangespannen kort geding. Een man die in de bewuste aflevering centraal staat, probeerde volgens Stegeman de uitzending tegen te houden. Volgens de presentator is de man in kwestie ‘wanbetaler’ en ‘veroorzaker van dierenleed’.

Volgens Stegeman was de man vrijdag ook aanwezig in de rechtbank. De journalist bedankt zijn vaste advocaat voor haar hulp om het kort geding zo snel mogelijk voor te bereiden. De rechtbank in Amsterdam was zondagochtend niet direct bereikbaar.

Met de eerste twee afleveringen van dit seizoen van Undercover in Nederland baarde Stegeman opzien. In zijn programma toonde hij aan hoe cliënten van een zorgboerderij in Wedde jarenlang fysiek en mentaal werden mishandeld. Stegeman noemde de uitzending over de zorgboerderij ‘de heftigste undercoverzaak’ die hij in zijn carrière heeft meegemaakt.

