Alec Baldwin wint Emmy voor persiflage president Trump

De 59-jarige Baldwin bedankte zijn vrouw Hilaria Thomas, met wie hij vorig jaar hun derde kind kreeg. ,,Gelukkig kregen we ons kind voordat Trump tot president gekozen werd, want die oranje pruik werkt niet bevorderend voor je seksleven kan ik je zeggen", grapte Baldwin tijdens het in ontvangst nemen van de prijs. Het is voor de achtste keer dat Alec Baldwin een Emmy wint. Comedyshow Saturday Night Live kreeg dit jaar in totaal vijf nominaties.

Beste comedyserie

De show Veep kreeg voor de derde keer de prijs voor de beste comedyserie. Hoofdrolspeelster Julia Louis-Dreyfus won voor de zesde keer op rij de Emmy voor haar hoofdrol in Veep als Selina Meyer, de fictionele (vice)president van de VS.

Veep nam het op tegen de series Atlanta, Black-ish, Master of None, Modern Family, Silicon Valley en Unbreakable Kimmy Schmidt. Begin september maakte zender HBO bekend dat Veep stopt na het zevende seizoen.

Mannelijke bijrol

De Emmy voor de beste mannelijke bijrol ging naar John Lithgow voor zijn rol in de serie The Crown. De 71-jarige Amerikaanse acteur speelt in de populaire serie van Netflix de Britse premier Winston Churchill, destijds de belangrijkste adviseur van de koningin Elizabeth II.



Het is de zesde keer dat Lithgow een Emmy wint. Tijdens zijn dankwoord prees hij de makers van de serie en het talent van Claire Foy, die de jonge Britse koningin speelt. Ook bedankte hij de voormalige Britse premier Churchill: ,,Zijn leven doet ons herinneren wat leiderschap en moed inhouden in moeilijke tijden", aldus de acteur.



De serie The Crown won eerder onder meer twee Golden Globes, waaronder voor beste dramaserie, twee Screen Actors Guild Awards en twee BAFTA's.