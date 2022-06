Alexia viert zeventiende verjaardag, dit is de prinses door de jaren heen

Alexia Juliana Marcela Laurentien, zoals de prinses voluit heet, werd op 26 juni 2005 geboren in Den Haag. Ze is na haar zus Amalia (18) de tweede in de lijn van troonopvolging. Na haar werd prinses Ariane (15) geboren.

De jarige prinses woont sinds september in Wales. Daar gaat ze naar het United World College of the Atlantic. In het afgelopen jaar keerde ze voor de kerstdagen en voor de verjaardag van haar vader - Koningsdag - terug naar Nederland. Vermoedelijk viert de prinses haar verjaardag in Nederland, want afgelopen vrijdag was ze van de partij bij de jaarlijkse zomerfotosessie van het koninklijk gezin.