Ali B en Judeska maken nummer over 1,5 meter: ‘Kom niet in mijn aura, bitch’

interview William Rutten fotogra­feert BN’ers die thuis moeten blijven: ‘We zitten allemaal in hetzelfde schuitje’

18:45 Fotograaf William Rutten zit nu ook thuis met zijn kinderen en zonder zijn vaste werkzaamheden. Om te laten zien ‘dat BN’ers in hetzelfde schuitje zitten, mensen te inspireren en creatief bezig te laten zijn’, is hij begonnen om BN’ers thuis op de foto te zetten. ,,En ik hoop dat andere Nederlanders nu ook hun dagelijkse situatie willen fotograferen en naar me sturen.”