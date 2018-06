All Stars wordt een musical: 'Een bezopen idee'

Bella Hadid was als tiener jaloers op oudere zus Gigi

7:46 Model Bella Hadid was als tiener vaak jaloers op het figuur van haar oudere zus Gigi (23). Dat vertelt het half-Nederlandse beauty in een interview met InStyle. ,,Ik had altijd brede heupen en ik was wat stevig", aldus de 21-jarige Bella.