Alle oud-songfestivaldeelnemers krijgen uitnodiging voor finale

Rijxman stelde dat het songfestival ‘een absoluut hoogtepunt’ vormt voor de publieke omroep komend jaar. ,,Voor deze bijzondere, Nederlandse editie nodigen we alle Nederlandse oud-deelnemers die nog onder ons zijn uit om erbij te zijn: van Lenny Kuhr tot de Toppers. En van Anouk tot Teach-In. Onze vaderlandse muziekhistorie onder één dak bij de grote finale van 'ons' songfestival." In haar speech wees Rijxman erop hoe speciaal het is dat het songfestival na veertig jaar weer in Nederland plaatsheeft. Ze wil er dan ook een onvergetelijke editie van maken. ,,Het wordt een unieke editie, waar een fantastisch team op dit moment keihard aan werkt.”

Nalatenschap

Uitvoerend producent Sietse Bakker vindt het meer dan terecht dat tijdens het komende, 65e songfestival niet alleen te zien is wat Nederland anno 2020 te bieden heeft, maar ook het songfestivalnalatenschap in het zonnetje wordt gezet. ,,Het is voor ons dan ook niet meer dan logisch dat we alle Nederlandse oud-deelnemers eren door ze uit te nodigen om dit met ons mee te vieren."



De oudste nog levende songfestivalartiest in Nederland is de inmiddels 86-jarige Thérèse Steinmetz. Zij deed in 1967 mee met het nummer Ring-dinge-ding. Ook haar voorgangster Milly Scott, die in 1966 deelnam, is 86 jaar.

Het Eurovisiesongfestival vindt plaats op 12, 14 en 16 mei. Het evenement heeft plaats in Rotterdam Ahoy.