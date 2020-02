Alle winnaars van de belangrijkste filmprijzen ter wereld op een rij

Eminem verrast Dolby Theatre met optreden

6:54 Hij was in 2003 genomineerd voor de Oscar in de categorie Best Original Song met zijn hit Lose Yourself, en won deze ook, maar liet destijds verstek gaan om de prijs op te komen halen. Anno 2020 loste Eminem zijn belofte in en gaf hij een ‘surprise’ optreden met zijn Oscarwinnende nummer, behorend bij de film 8 Mile. De rapper reageerde via Twitter op zijn absentie van toen.