Alles wat je moet weten over de Top 2000 van 2021 op NPO Radio 2

De Top 2000 wordt jaarlijks gedraaid in de periode tussen kerst en oud en nieuw. In de lijst der lijsten staan de favoriete nummers van Nederlanders die hun stem hebben uitgebracht.

Wanneer begint de Top 2000?

De Top 2000 wordt elk jaar uitgezonden vanaf Kerstmis. Op 25 december om klokslag 00.00 uur wordt de nummer 2000 van de afspeellijst ingestart op NPO Radio 2. De Top wordt een week lang uitgezonden, waardoor het op 1 geplaatste nummer kort voor 00.00 uur te horen is op oudejaarsdag. Zo neemt het beste liedje ons mee naar het nieuwe jaar.

Waar luister je naar de Top 2000?

De Top 2000 wordt op NPO Radio 2 uitgezonden. Hier vind je de frequenties. Als je niet via de radio kunt luisteren, kun je de Top 2000 ook 24 uur per dag live volgen op NPO Start, NPO 1 extra en op de website van Radio2. Je kunt de Top 2000 ook volgen in de NPO Radio 2 app.

Waar kan je stemmen op de Top 2000?

Je kunt stemmen op je favoriete nummers sinds 27 november om 11.30 uur. Je selecteert minimaal 5 en maximaal 35 nummers die volgens jou een plekje in de Top 2000 verdienen. Op 3 december sluit de digitale stembus om 16.00 uur. Nog diezelfde dag wordt de nummer 1 van de Top 2000 van 2021 bekendgemaakt.

Wat is de nummer 1 van de Top 2000?

De nummer 1 van 2021 is nog niet bekend. In 2020 stootte Danny Vera Queen van de troon. Vera's Roller Coaster was in 2019 al de hoogste nieuwe binnenkomer ooit, op plek 4. In 2020 kroop hij Queen voorbij. ,,Ik ben meestal van heel veel praten, maar hier ben ik een beetje stil van. Ik vind het prachtig en een vleugje gênant. Het is heel bijzonder”, zei Vera erover op Radio 2.

Hoe vaak stond Bohemian Rhapsody op 1 in de Top 2000?

Bohemian Rhapsody van Queen stond in de afgelopen 22 edities van de Top 2000 zeventien keer op 1. Boudewijn de Groot stootte Queen in 2005 met zijn nummer Avond als eerste van de troon. In 2010 en 2014 stond Hotel California van de Eagles bovenaan, in 2015 Imagine van John Lennon en in 2020 dus Roller Coaster van Danny Vera.

Welke dj’s draaien er tijdens de Top 2000?

Iedere dj draait dagelijks een eigen dienst. In het overzicht hieronder zie je welke dj’s wanneer draaien.

Is het Top 2000 café open voor publiek?

Het is nog niet bekend of het Top 2000 café in Hilversum is geopend voor publiek.