Als de fans en omroep het nog steeds geweldig vinden, waarom zou Paul de Leeuw dan stoppen?

update Bijna miljoen kijkers zien verrassing bij Expeditie Robinson: ‘Wat is hier gebeurd?’

Niet de kandidaten van Expeditie Robinson waren gisteravond verbluft, teleurgesteld of verbijsterd over de uitkomst van de eilandraad. Het leken ditmaal de presentatoren Kaj Gorgels en Nicolette Kluijver. ,,Wat is hier gebeurd?”, vroeg Gorgels aan de groep.

