'Als ik zou voorstellen wat Johnny doet, sturen ze me naar een psychiater'

Oké, Tineke Ceelen (54), bijna een kwarteeuw in de internationale hulpverlening en no-nonsense boegbeeld van Stichting Vluchteling, moest wel even wennen. De humanitaire hulp van televisiemaker Johnny de Mol en diens organisatie Movement on the Ground is bepaald revolutionair. De Mol is hulpverlening 3.0 aan het uitvinden. ,,Als ik zou voorstellen: we zetten een discotheek op het strand waar de vluchtelingen aankomen, dan zouden ze me wegdragen naar de psychiater. Maar ik grijns erbij van oor tot oor. Ik vind het mooi dat Johnny dit doet. Hij maakt Ahmed tot mens."

De Ahmed in kwestie zou eens moeten weten hoe inspirerend hij is geworden voor De Mol en zijn spontaan geboren organisatie. Als de televisiester op scholen en universiteiten uitlegt wat hij zelf doet in de aanhoudende vluchtelingencrisis op het Griekse eiland Lesbos, blijft vooral dit verhaal hangen.

Justin Bieber

Johnny de Mol: ,,Vorig jaar dachten we: op 1 januari is het voor de vluchtelingen daar ook oud en nieuw. Uit een lokale discotheek hebben we de draaitafels gehaald, lampen en lichten. We hebben een tafel neergezet met hapjes en toen kwam er een bootje aan met vluchtelingen. Dan zorg je eerst dat iedereen veilig aan land komt, want vaak gebeuren tussen de rotsen vlakbij het strand de ongelukken. Van de boot komt ook Ahmed uit Aleppo. Hij zegt tegen mij: ,,Johnny, dit is een erg warm welkom. Ik dank je uit de grond van mijn hart, maar jullie hebben Justin Bieber nu opstaan. Ga je die de hele avond draaien? Want anders maken we rechtsomkeert naar Syrië."

Het is een waargebeurd verhaal, bezweert De Mol. Hij vertelt het graag als hij in Nederland de boer opgaat voor Movement on the Ground. ,,Ik wil dan niet meteen met tranentrekkende verhalen komen over kinderlijkjes in het water. Ja, ik heb ze gezien. Maar ik kies er heel bewust voor om juist dit te vertellen. Wat er dan gebeurt, is dat mensen denken: hé, die Ahmed en de zijnen hebben ook humor. Hij luistert ook naar westerse muziek. Ja, wat dacht je. Ahmed komt uit Aleppo, dat is een grote stad, dus het is echt niet zo dat hij nooit een discotheek heeft gezien. Alleen is Ahmed wel alles kwijt en komt-ie wel hier aan op 1 januari. Drijfnat, in een bootje met vriesweer. Dat moet je wel even weten. Ik wil mensen daarmee raken en tegelijk ook de ernst van de situatie weergeven. Als ik vertel dat Ahmed aankomt in een donkere nacht en heel blij is met de ontvangst, heb ik twee belangrijke dingen verteld en niet alleen de donkere kant van het vluchtelingenprobleem benadrukt."

Aanvulling

Ceelen knikt instemmend. De twee ongedachte partners zijn net terug van een verkenning op Lesbos en Jordanië en Libanon. Om te zien hoe hun organisaties werken en te kijken waar aanvulling mogelijk is.

Het gesprek heeft plaats in een Blaricums etablissement vol Gooise vrouwen. Niet de habitat van een vrouw die met haar laarzen in de modder staat bij de grootste humanitaire tragedies en die als klein meisje al lijstjes invulde van de niet meer bestaande hulporganisatie Memisa om te weten hoeveel kinderen in de Derde Wereld je kon laten vaccineren met één gulden. Of hoeveel je er een bril kon bezorgen voor twee gulden. Hoe dan ook, De Mol en Ceelen gaan ook volgend jaar zo nu en dan samen optrekken, al moest zij erg wennen aan zijn rock-'n-roll-ideeën over hulpverlening.

,,Dat heb ik ruiterlijk toegegeven", zegt Ceelen. Toen samenwerking werd voorgesteld door een van haar eigen collega's, dacht ze aanvankelijk: nou, never nooit dus, dat gaan we niet doen. Dat had vooral te maken met spanningen tussen de gevestigde hulporganisaties en de vele, heel diverse, onafhankelijke hulpverleners die zich spontaan meldden in de ellende op Lesbos. ,,Er ontstond tussen professionals en activisten een soort publieke strijd over wie er nu eigenlijk het beste werk doet. Dat waren lang niet altijd fijne discussies. Dat schuurde aan alle kanten. En laat ik eerlijk zijn, bij mijn eerste reflex speelde ook mee dat Johnny een bekende Nederlander is. In hoeverre is dit een leuk speeltje van een BN'er en is dit over een maand voorbij..."

Vanaf het moment dat ze daadwerkelijk contact kregen, was al lang duidelijk dat dit voor Johnny geen eendagshobby is, zegt Ceelen nu. ,,Dan krijgt het direct een heel ander gewicht."

Redden

Volledig scherm Tineke Ceelen en Johnny de Mol in een officieel vluchtelingenkamp in Azraq, Jordanië. Stichting Vluchteling biedt hier gezondheidszorg en opvang van alleenstaande, minderjarige vluchtelingen. © Stichting Vluchteling/Herman Volker

Hulporganisaties zijn normaliter op Lesbos bezig mensenlevens te redden en te zorgen dat mensen kunnen overleven, benadrukt Ceelen. Om dat voor elkaar te krijgen - en dat lukt al bijna niet vanwege de onvoldoende middelen die beschikbaar zijn - heeft haar organisatie in het kamp Kara Tepe onder meer gravel gestort en voor sanitaire voorzieningen gezorgd. ,,We doen er nog steeds van alles, maar zonder ook maar enige franje, geen poespas, niks. Maar als je daar nu binnenkomt, is het bijna een vrolijk oord geworden. Het vluchtelingenkamp heeft dankzij Movement on the Ground kleur gekregen en ook allerlei activiteiten die een mensenleven aangenaam maken. Johnny en zijn vrijwilligers delen bijvoorbeeld 's middags smoothies uit. En ze hebben een tent neergezet waar ze programma's draaien. Er zijn activiteiten voor kinderen of een Ladies Night. Er wordt wat vrolijkheid gebracht in het grauwe bestaan van vluchtelingen. Het worden weer mensen. Dat vond ik prachtig. Hij kan dat."

Dromen

De Mol heeft zo zijn eigen dromen: ,,Natuurlijk zou het mooi zijn als later blijkt dat we op Lesbos het opvangkamp van de toekomst hebben uitgevonden. De plek waar je aan de voorkant een beetje investeert in zonnepanelen, waar je zorgt dat mensen zinvol aan het werk worden gezet, je hun talenten gebruikt opdat ze in hun eigen behoeften kunnen voorzien. Als je het op zo'n progressieve manier kan benaderen, ontstaan er nieuwe mogelijkheden. Dat moeten we nog ontwikkelen. eerst moeten we zorgen dat de mensen op Lesbos de kou van deze winter doorkomen."

Ceelen luistert geïnteresseerd. Er worden al plannen gesmeed voor samenwerking, bijvoorbeeld volgend jaar wanneer De Mol een prominente rol wil spelen in de Nacht van de Vluchteling, van 16 op 17 juni. Wandelen met gelijkgestemden om te laten zien dat je erom geeft, het past in De Mols aanpak. ,,En dan op die manier centjes ophalen. Komend jaar ga ik lopen, maar dat doe ik met kinderen. Ik maak me er niet makkelijk vanaf. Tien kilometer lopen met twintig kinderen, met mijn eigen team. Ik zal die kinderen verzorgen en van alles vertellen onderweg, maar het heeft wel een prijs: je moet wel 500 euro bij elkaar hebben gespaard op je school. Dan mag je met me meelopen en wordt het de nacht van je leven."

Waarom doet hij het eigenlijk? De Mol kijkt alsof hij een vraag uit de vorige eeuw hoort. ,,Niks doen is gewoon geen optie meer. Als je nu nog zegt: 'ik wil iets doen maar weet niet wat', dan is dat gelul. Bij iedereen in de straat zit wel een hulporganisatie of een vergeten omaatje dat je kunt helpen. Zeggen dat je niks kan, is geen optie. Kan je soep opscheppen? Doe dat dan bij het Leger des Heils. Dat moet weer rock-'n-roll worden. Dat is het positieve van deze tijd."

Volledig scherm © Stichting Vluchteling/Herman Volker

Volledig scherm © Stichting Vluchteling/Herman Volker