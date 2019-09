'Als je bij de televisie gaat werken dan weet je dat er een bepaalde houdbaarheidsdatum is’

John de Mol is tevreden over hoe het afgelopen maand allemaal gelopen is met SBS 6. De televisieproducent was samen met Jorik Scholten, beter bekend als Lil’ Kleine bij De Wereld Draait Door om te vertellen over hun nieuwe YouTube-kanaal genaamd New Wave toen hem gevraagd werd zijn mening te geven over de zender en de resultaten. ,,Dit is wel een van de leukste maanden tot nu toe.”

John de Mol denkt nog veel stappen te moeten zetten om van SBS een succes te maken. ,,Ik denk nog steeds dat wij veel kilometers achterliggen op RTL. Die hebben echt een grote voorsprong. Toen ik SBS overnam heb ik geconstateerd dat, laat ik het vriendelijk zeggen, de vorige eigenaar er niet echt in geïnvesteerd heeft. Er zaten een hoop foute plekken in de organisatie en het duurt gewoon lang voordat dat is opgelost. We zitten nu in een fase waar met de komst van Erland (Galjaard, red.) en Marco (Louwerens, red.) bijvoorbeeld, er eindelijk een paar echte tv-visionairs een klein jaartje aan het werk zijn. En daar kunnen we nu de eerste vruchten van plukken. Er wordt echt wekenlang, maandenlang vergaderd over welke programma’s er wanneer moeten worden uitgezonden. En dat begint zich nu uit te betalen.”

Dat Jinek overstapt naar RTL ziet de Mol niet als iets slechts: ,,Ik denk dat het voor RTL een hele goede stap is. Ik hoop niet dat het ten koste gaat van Beau, want die moet nu de kans krijgen om echt even rustig zijn ding te kunnen doen. Ik denk dat er nu heel veel mensen bij de NPO druk uitoefenen op Jeroen, dat hij in januari blijft zitten. In januari krijg je Eva en Jeroen lijnrecht tegenover elkaar. Die vechten om dezelfde kijkers. Dus ik vind dat wel heel spannend.”

Houdbaarheidsdatum

De Mol zal zelf geen nieuw programma tegenover de programma’s van Eva en Jeroen zetten, want ‘Hart van Nederland is om 22.30 uur en dat zal nooit veranderen.’ Wel gaat er het een en ander inhoudelijk veranderen: ,,Het is belangrijk om gas te geven, we zijn daarmee bezig. We zijn het inhoudelijk aan het verbeteren.”

Wanneer de Mol tijdens de uitzending door Marc-Marie Huijbregts gevraagd wordt of hij ‘dan ook degene is die zegt dat er jongere presentatrices bij Hart van Nederland moeten komen’ zegt hij: ,,Nee, dat ben ik niet per definitie, maar dat gebeurt in vergaderingen, je weet hoe het gaat. Bij RTL is hetzelfde gebeurd. Op een gegeven moment weet je, dat als je bij televisie gaat werken, er een bepaalde houdbaarheidsdatum is. En dan vind ik het een beetje gek dat mensen daar een beetje verbaasd op reageren.”

De Mol is heel benieuwd hoe Dance, Dance, Dance het zal gaan doen tegenover The Masked Singer. ,,Ik heb wel het gevoel dat mensen nieuwsgierig zullen zijn. Maar de vraag is, is het leuk genoeg om lang vast te houden? Dat zag je ook bij Dancing With The Stars, de eerste keer waren de kijkcijfers best goed, maar na de eerste aflevering was ik iets minder bevreesd dat dat nog heel lang zou duren.”

Niet thuisblijven voor eigen programma’s

De Mol is ervan overtuigd dat nieuwe programma’s als Flirty Dancing even tijd nodig hebben om bij het publiek te landen: ,,Flirty Dancing valt qua kijkcijfers ietsje tegen, het is wel een tijdslot waarop je een concurrent hebt zoals sport op Nederland één. Het programma an sich is fantastisch, dat moet even de kans krijgen om te groeien.” Op de vraag of De Mol naar al zijn programma’s zou kijken zegt hij: ,,Nee, ik heb in mijn leven best veel programma’s gemaakt waar ik zelf niet voor thuis zou blijven.”

Op het nieuwe platform van De Mol, New Wave, worden YouTube-video’s gemaakt voor en door jongeren. Jorik Scholten, ofwel Lil’ Kleine, zal New Wave aftrappen met een documentaire over hem genaamd Jorik’s Life. De rapper zal van dichtbij worden gevolgd. Zo wordt zowel ‘het genot als het harde werken’ belicht in de serie. New Wave draait om ‘jong geleerd, jong gedaan’. Het is volgens De Mol een poging om ‘jongeren te bereiken die bij lineaire televisie afhaken’. Het is de bedoeling dat de jongeren geïnspireerd worden maar ook feiten te zien krijgen om hier vervolgens wat uit te halen.