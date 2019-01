‘Als je ruzie hebt met Gordon, krijg je de roddelpers achter je aan’

AD media podcastIn de AD Media Podcast bespreken tv-columniste Angela de Jong en verslaggevers Dennis Jansen en Gudo Tienhooven opvallende zaken in de mediawereld. In januari ging het onder meer over de transfers van Wendy van Dijk en Linda de Mol én natuurlijk over de clash tussen Gordon en Angela. ,,Als je ruzie hebt met Gordon, krijg je de roddelpers achter je aan.‘’ De presentatie is in handen van Alexander van Eenennaam, coördinator van de media- en cultuurredactie.