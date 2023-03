Als John Williams aanbelt, rent man in Help, mijn man is klusser! weg: ‘Hij gaat niet opendoen’

Dat niet iedereen staat te juichen als John Williams met zijn klusteam voor de deur staat in Help, mijn man is klusser! moge duidelijk zijn. Maar dat de deur niet eens opengaat, dat gebeurt niet zo vaak. Maandagavond zagen 651.000 mensen dat de man des huizes, Robbert, snel de tuin in rende toen de presentator aanbelde. ,,Hij gaat niet opendoen”, zegt Williams verbaasd.

Robbert en Jacqueline kochten twee jaar geleden een klushuis in het Noord-Limburgse Posterholt. Zij begon op de bovenverdieping enthousiast te slopen, zodat hij de boel weer kon opbouwen. Maar dat kwam er niet van. Er was een lekkage, Robberts moeder werd ziek en overleed en hij raakte overspannen. ,,Dan heb je geen zin meer om te verbouwen, want hij zat midden in de rouw”, legt Jacqueline uit. ,,Ik heb dit huis niet gekocht om twee jaar later nog niet te kunnen douchen.”

Intussen slapen ze al twee jaar lang in de woonkamer. ,,Mensen die op bezoek zijn, vragen of er iemand ziek is als ze het bed beneden zien staan”, zegt Jacqueline. Ze kán niet meer; als er niet snel iets verandert, zal ze vertrekken. ,,Dan maar een lat-relatie. Als iemand een jaar ziek is - dat klinkt misschien bitcherig - maar dan raakt het begrip op.”

Als Williams met zijn camerateam voor de deur van het klushuis staat, ziet de cameraman Robbert door het glas bij de deur snel wegduiken. Williams belt en klopt tevergeefs aan. ,,Hij gaat niet opendoen”, zegt hij lichtelijk verbouwereerd. Jaqueline schiet 'm te hulp, met een sleutel. Ze loopt naar binnen, op zoek naar haar geliefde, die in de tuin verscholen blijkt. ,,Ik ben echt geschrokken, ik wil dit niet”, hoort de kijker. Maar Robbert ziet in dat dit niet langer kan en besluit toch mee te doen.

Vloeren met gaten en open leidingwerk

Jaqueline laat de bovenverdieping van hun kluswoning zien aan Williams: losse muren, vloeren met gaten en open leidingwerk. Douchen doet ze in sneltreinvaart, omdat ze de gammele vloer voor geen meter vertrouwt. Williams schrikt zich rot. ,,Het is hier voor niemand veilig, ik wil hier weg.”

Tijdens de verbouwing blijkt ook Jacqueline stevig de handen uit de mouwen te steken. ,,Ik ben in mijn element”, zegt ze blij wanneer ze de met ‘haar goede vriend de sloophamer’ in de weer is. Williams is tevreden: ,,Eindelijk een klusvrouw.” Het eindresultaat stemt het stel blij. ,,Het totaalplaatje is zo goed als perfect, vind ik eigenlijk”, zegt Robbert. En Jacqueline? Voor haar voelt het net also ze in een ander huis is.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: