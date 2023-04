Als zelfs het NOS Journaal hier aandacht aan besteedt, is er écht wat aan de hand

Schandaal in Engeland: agenten stuurden ‘walgelijke’ appjes over gehandicap­te zoon reality­ster

Twee Londense politieagenten zijn vrijdag ontslagen omdat ze jarenlang beledigende en discriminerende berichten hebben verstuurd in een WhatsAppgroep met collega’s. In duizenden appjes maakten ze onder anderen Harvey belachelijk, de gehandicapte zoon van realityster Katie Price. Zes andere agenten waren al ontslagen of vertrokken.