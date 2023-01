Amalia danst met bewoners Bonaire aan einde van bijzondere ochtend op het eiland

Het bezoek van het koningspaar en prinses Amalia aan de Antillen, waarmee de troonopvolgster wordt voorgesteld in dat deel van het koninkrijk, is pas een paar uur onderweg als er vrolijk gedanst wordt. Het Leerorkest speelt de Simadan, voor een traditionele dans op Bonaire. Iedereen doet mee: Prinses Amalia, haar ouders en ook de aanwezige politici.

Kinderen juichen, volwassenen stralen en oudere bewoners van de noordkant van het eiland klappen hartstochtelijk mee vanop hun rollators. Het is een ontspannen en feestelijk einde van een ochtend die met strakke gezichten begon. Na een ontmoeting met plaatselijke autoriteiten worden de Oranjes naar Witte Pan gereden, de plek waar tot slaaf gemaakten ruim anderhalve eeuw geleden in de zoutwinning moesten werken. Pas in de slotjaren van de slavernij werden witte hutjes voor ze gebouwd, die nu nog altijd op het steenstrand staan.

Nog nooit eerder

Tijdens eerdere bezoeken aan Bonaire stopte het busje dat de Oranjes vervoerde kort bij de hutjes tijdens rondritten, maar nog nooit stapten ze uit om de huisjes van dichtbij te bekijken - tot vandaag. Dat ze dit doen - op de eerste ochtend van hun bijna twee weken lange bezoek aan de Antillen, nog wel - is geen toeval. Het koloniale verleden van Nederland op de eilanden is, zo kort na het aanbieden van de slavernij-excuses door de Nederlandse regering, een belangrijk onderdeel van het introductiebezoek van prinses Amalia.

Toeristische route

Op deze zaterdag reizen Willem-Alexander, Máxima en Amalia ook van de slavenhutjes naar Mangazine di Rei, maar dan via een toeristische route langs de prachtige kustlijn, per toeristenbusje. De koninklijke standaard - de vlag van de koning - wappert uit een raam van het busje van de firma Achie Tours. Bij de voormalige opslagplaats vindt het cultureel-educatieve evenement Nos Zjilea bij, dat eindigt met de vrolijke dans van Amalia en haar ouders.

