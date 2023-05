Amalia verrast vader met boodschap: ‘Zou je binnenkort weer met mij mee willen als mijn barragecoach?’

In alle afleveringen van de podcastserie kwam naast de koning en Edwin Evers iemand aan het woord via een voicememo, maar Willem-Alexander had geen idee dat zijn oudste dochter en opvolger, prinses Amalia, een boodschap voor de slotepisode had ingesproken. ,,Dit is een verrassing voor mij’’, zegt de koning, waarna Amalia het woord neemt over paardrijden.

,,Hey papa. Ik moest laatst nog denken aan de tijd dat ik met Fredje op die kleine springwedstrijdjes van de pony’s reed en dat je jezelf omdoopte tot barragecoach. Nou reed ik natuurlijk geen barrage op tijd op dat moment maar als ik misschien over een paar maanden weer mag en weer daadwerkelijk die barrage moet rijden, zou ik toch graag weer jouw tips willen. Dus wat kun jij mij meegeven uit jouw eigen tijd toen jij three day eventing deed en zou je misschien binnenkort weer met mij mee willen als mijn barragecoach? Zou ik ontzettend gezellig vinden. Dikke zoen.’’

,,Wat leuk’’, reageert koning Willem-Alexander. ,,Ze brengt het terug naar paardrijden. De barrage, voor degene die het niet weet, is eigenlijk voor degenen die foutloos gereden hebben in de eerste ronde, een soort tweede ronde die dan vaak op tijd gaat. Bij de pony’s nog niet. Ik noemde mezelf barragecoach want dan hoefde ik er niet al te lang mee bezig te zijn, want haar echte coach deed de hele rest.’’

Ernstige bedreigingen

Dat Amalia nu geen wedstrijden ‘mag’ rijden, heeft alles te maken met de ernstige bedreigingen waar ze sinds vorige zomer mee te maken heeft, vermoedelijk uit de hoek van de zogeheten mocromaffia. ,,Dat vreet wel aan je als ouders hoor’’, vertelt haar vader tegen Edwin Evers. ,,Als je ziet dat je kinderen van een dag op de andere gewoon niks meer mogen, niks meer kunnen doen, binnen zitten, niet in Amsterdam kunnen wonen, geen studentenleven, niet naar de kroeg, naar een winkel, de stad in op de fiets, helemaal niks. Ik moet zeggen, de weerbaarheid van de kinderen is fantastisch, hoe ze hiermee omgaan. Maar als ouders vreet het echt aan je. Dat je ziet dat je kinderen gewoon niks meer kunnen doen. En dat heeft er echt wel in ons persoonlijk leven heel hard ingehakt in 2022.’’

Evers wil daarop weten hoe Amalia met de situatie omgaat. ,,Je kunt het bijna niet uitleggen. Ze praat er wel goed over met ons. Maar het geeft geen levensvreugde of iets. En daarom moet het zo snel mogelijk over zijn.''

Later spreken de koning en Evers over het aanvaarden van het lot als troonopvolger. Dat is een proces van ‘omarmen’, vertelt Willem-Alexander. Zo ging het destijds bij hem, zo is het nu bij Amalia. De bedreigingen rond de prinses roepen bij Evers wel de vraag op: ‘Is dit het allemaal waard?’

Willem-Alexander: ,,Dat is uw vraag.’’

Evers: ,,Ja. Is dat een rare vraag?’’

De koning: ,,Nee. Ik denk dat iedereen recht heeft op dit soort vragen. Ik denk dat je de vraag op een gegeven ook moet beantwoorden. En ik ga die niet voor u beantwoorden.’’

‘Zussen zijn lief voor elkaar’

Op de werkkamer van de koning spraken de twee ook over de dynamiek tussen Amalia en haar zussen, met name prinses Alexia. ,,Die is heel erg vergelijkbaar met vroeger bij mij. Ik heb ooit een keer in een interview gezegd bij Renate Rubinstein, toen ik 18 werd, in een boekje, dat mijn broer Friso zei: ‘je mag hem wel in elkaar slaan, maar niet doodslaan want dan moet ik het doen’. Dat herhaalt zich in de volgende generatie. Alexia zegt Amalia in alles te ondersteunen maar vooral heel blij te zijn dat zij het niet hoeft over te nemen. Dus qua zussen zijn ze ontzettend lief voor elkaar, ze ondersteunen elkaar. En het feit dat Amalia staatsrechtelijk een andere positie heeft dan de andere twee heeft voor zover ik kan zien geen invloed op de dynamiek in huis.’’

Tot slot, de podcastserie is gemaakt vanwege het 10-jarig regeringsjubileum van de koning. Durft hij al vooruit te blikken op het komende decennium? ,,Beperkt. In zoverre dat, als je tien jaar geleden alle crises die we meegemaakt hebben had voorspeld, dan was je misschien depressief geworden. Het is natuurlijk een hele bizarre afgelopen tien jaar geweest. Dus ik hoop in ieder geval dat de komende tien jaar op dat gebied een stuk rustiger is.’’

