Amanda Bynes duikt op met video om fans te bedanken voor steun rond curatorschap

Ed Sheeran ontkent plagiaat stellig: 'Nooit muziek gebruikt zonder bronvermel­ding'

De Britse muzikant Ed Sheeran (31) was vandaag zelf aanwezig in het Londense Hooggerechtshof om zijn hit Shape of you te verdedigen. De Brit wordt door twee andere singer-songwriters beschuldigd van plagiaat. De popster ontkende stellig: ‘Ik heb nooit muziek zonder bronvermelding gebruikt.’

7 maart