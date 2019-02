Amazon-baas Bezos beschuldigt roddelblad van afpersing in overspel-affaire

Hailey Baldwin: ‘mijn huwelijk met Bieber is niet perfect’

7 februari Justin Bieber en Hailey Baldwin hebben een boekje open gedaan over hun relatie in Vogue. In het interview vertellen de twintigers, die in september vorig jaar na een romance van twaalf weken in het huwelijksbootje stapten, over de eerste maanden van hun huwelijk. In maart prijken de twee op de cover van het magazine.