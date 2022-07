Amazon Prime brengt nieuw realitygame-programma met influencers: Killer Camp

Het format: de elf influencers checken in bij een fictief ‘Camp Pleasant’ uit de jaren tachtig. Eén van hen beraamt een ‘moorddadig’ plan, waardoor alle deelnemers in een kat-en-muisspel moeten vechten voor hun ‘leven’ en de moordenaar moeten zien te ontmaskeren. Er is een geldprijs van 20.000 euro te verdelen.

Het originele Killer Camp, een Brits-Amerikaans format, verscheen in 2019 voor het eerst op de buis bij zowel ITV2 (Verenigd Koninkrijk) als The CW (Amerika). Dat betrof een vijfdaagse editie voorafgaand aan Halloween. Voor de opnames van de Nederlandse editie, die later dit jaar uitgezonden zal worden bij Amazon Prime, werd gefilmd op locatie bij Het Blauwe Meer in Drenthe. Ook komiek en acteur Ruud Smulders heeft zich aan de serie verbonden. Hij zorgt tijdens de reeks voor verrassingen en hilarische challenges.