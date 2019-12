Amazon zoekt opvallend uitziende mensen voor Lord of the Rings-serie

De makers van de tv-versie van JRR Tolkiens verhaal zijn op zoek naar personen die er opvallend uitzien. Twee castingbureaus uit Auckland (Nieuw-Zeeland) zijn ingehuurd om mensen te vinden die de monsters in de Amazon-serie willen spelen. De opnames van de Lord of the Rings-serie beginnen aankomend jaar.



In de oproep die de castingbureaus hebben gedaan staat dat er wordt gezocht naar mensen die kleiner zijn dan 1 meter 50 of juist boven de twee meter. Ook wordt er gevraagd naar personen met ‘prachtige neuzen’ en ‘karakteristieke gezichten'.



Internetbedrijf Amazon wist in november de wereldwijde tv-rechten van Lord of the Rings te bemachtigen.