Amber Heard komt in actie tegen wraakporno

Het verspreiden van zogenoemde wraakporno is al strafbaar in een aantal staten, maar Amber is één van de mensen die lobbyt voor een federale maatregel. ,,Porno zonder toestemming is een van de ergste schendingen van de privacy voor iedereen. Maar disproportioneel veel vrouwen in de hele wereld krijgen te maken met de verwoestende gevolgen", aldus de actrice volgens New York Post. ,,Intieme content die online staat is bijna onmogelijk te verwijderen, waardoor slachtoffers blijvend worden veroordeeld en lastiggevallen door vreemden en bekenden.”