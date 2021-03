Amerikaanse acteur George Segal (87) overleden

Acteur George Segal, bekend van zijn rollen in onder meer Who’s Afraid of Virginia Woolf?, Look Who’s Talking en The Goldbergs is overleden. Segal stierf aan de gevolgen van een bypassoperatie. Dit heeft zijn vrouw Sonia aan TMZ laten weten. Hij werd 87 jaar.

Segal brak in 1966 door met zijn rol als Nick in de klassieker Who’s Afraid of Virginia Woolf?, waarvoor hij een Oscarnominatie kreeg als beste bijrol. Daarnaast won hij in 1965 een Golden Globe als meest veelbelovende nieuwkomer en een in 1974 voor de film A Touch Of Class.

In de jaren 80 en 90 maakte Segal furore als de biologische vader van Kirstie Alley’s pratende baby in de Look Who’s Talking-films. Recentelijk was hij te zien in de populaire comedyserie The Goldbergs.

In 2017 kreeg hij zijn eigen ster op de Walk of Fame in Los Angeles.