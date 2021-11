Amerikaanse musical-legende Stephen Sondheim (91) overleden, componeerde West Side Story

Acteur bevestigt: Scar uit Lion King was homoseksu­eel

Acteur Jeremy Irons heeft de prangende vraag beantwoord die veel fans van de Disney-hit The Lion King al jaren hebben, namelijk of de gemene oom Scar die hij insprak wel of niet homoseksueel was. De 73-jarige Oscarwinnaar gaf het definitieve antwoord vandaag in een interview met de website Qeerty over zijn nieuwe film House of Gucci.

24 november