Amerikaanse rapper Juice Wrld (21) overleden

Jeroen Kijk in de Vegte stopt met radioshow op zondagmid­dag

14:10 Jeroen Kijk in de Vegte neemt afscheid van zijn NPO Radio 2-show Bureau Kijk in de Vegte. Dat maakte de dj vanmiddag zelf in het wekelijkse programma bekend. Emmely de Wilt neemt het stokje vanaf 5 januari over. Het KRO-NCRV-programma heet vanaf dan Bureau De Wilt.