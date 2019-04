Amerikaanse regisseur John Singleton (51) overleden na beroerte

Regisseur en scriptschrijver John Singleton is maandag overleden, zo heeft zijn familie laten weten aan Reuters. De 51-jarige Amerikaan werd op 17 april getroffen door een zware beroerte waarna hij in coma raakte.

De familie van de regisseur liet eerder maandag al weten dat was besloten om hem van de beademing te halen. ,,Dit was een vreselijk moeilijke beslissing die onze familie met zorg en hulp van de artsen binnen een paar dagen heeft gemaakt’’, is te lezen in de verklaring. De familie was geraakt door alle ontvangen steun. ,,We zijn fans, vrienden en collega’s dankbaar voor de liefde en gebeden in deze zware tijd.’’ De regisseur laat zeven kinderen na.

De nabestaanden stonden uitgebreid stil bij de carrière van Singleton, die vooral bekend is vanwege zijn regiedebuut Boyz N the Hood. ,,John gaf het liefst kansen aan nieuwe talenten. Zijn films lanceerden de carrières van acteurs die later werden omarmd door de hele industrie. Talenten zoals Tupac Shakur, Regina King, Cuba Gooding Jr., Terrence Howard, Ice Cube, Tyrese en Taraji P. Henson.’’

Voor Boyz N the Hood ontving Singleton als 24-jarige Oscarnominaties voor beste regisseur en beste originele script. Nog altijd geldt hij in beide categorieën als jongste genomineerde ooit. Naast zijn werk in de filmwereld regisseerde Singleton verschillende videoclips van Michael en Janet Jackson en afleveringen van onder meer Empire en Billions.

Volledig scherm John Singleton in 2005 met actrice en Oscarwinnares Regina King © AP

Veel reacties uit Hollywood

Het nieuws van zijn overlijden is hard aangekomen in Hollywood. Er wordt massaal gereageerd op zijn dood via sociale media. Zo laat Oscarwinnares Regina King weten: ,,Rust in kracht, mijn vriend. Je was een van de allerbesten ooit. Ik dank God dat hij ons gezegend heeft met John Singleton. Het kost me moeite om de juiste woorden te vinden om te zeggen wat je voor mij betekent. Ik zal altijd van je houden John! Je ziel zal altijd stralen.’’

Samuel Jackson twittert: ,,Ik rouw om het verlies van een echte vriend, John Singleton. Hij maakte de weg vrij voor veel jonge filmmakers, bleef altijd trouw aan wie hij was en waar hij vandaan kwam. RIP brother, je bent veel te vroeg gegaan!’’

Ava DuVernay, regisseur van de film A Wrinkle In Time, is eveneens verdrietig. Ze schrijft: ,,Er zijn er niet veel in deze industrie die doen wat hij doet. Hij was een gigant. Aardig, bevlogen, toegewijd. En ontzettend getalenteerd. Zijn films hebben iets teweeg gebracht, ze deden ertoe. Hij zal gemist worden en heel lang herinnerd worden. Dank je wel, John.’’

Regisseur Ron Howard laat weten: ,,Wat een verdrietig nieuws. Zo’n goede regisseur en overal waar hij kwam enorm gerespecteerd. We gaan zijn werk missen.’’ Halle Berry wenst de familie veel kracht toe en stuurt hen liefde en gebeden. Ook Jada Pinkett-Smith herdenkt Singleton: ,,Veel te vroeg gegaan. We gaan je missen John, rust in liefde.’’