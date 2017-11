Amerikaanse remake van Soof

Eerder was bekend dat de Amerikaan de rechten had gekocht om de film te produceren. Dat gaat er nu van komen, stelt Karaty. ,,Soof in Amerika, dat gaat werken”, is hij overtuigd. ,,De film is uniek, het verhaal kan overal verteld worden. Misschien dat er een paar dingetjes veramerikaniseerd moeten worden, maar het geld is er, het script is klaar, nu de acteurs nog en dan kunnen we snel beginnen."



Hij heeft wel namen in zijn hoofd voor de hoofdrollen die hier in Nederland gespeeld worden door Lies Visschedijk (Soof) en Fedja van Huêt (Casper). ,,Ik kan daar niets over zeggen. En of ik zelf meespeel evenmin”, aldus Karaty die in Nederland ook in de jury zit van onder andere Holland’s got talent.