Amerikaanse talkshowhost Charlie Rose op non-actief na seksueel wangedrag

De vrouwen deden in de Washington Post hun verhaal over het gedrag van de presentator. Vijf van hen wilden anoniem blijven, vanwege de belangrijke rol die Rose speelt in de Amerikaanse journalistiek en het medialandschap. Hun verhalen komen overeen: Rose pleegde telefoontjes waarin hij zijn seksuele fantasieën over de vrouwen uit de doeken deed, hij liep naakt rond het bijzijn van de vrouwen en greep in sommige gevallen naar hun been, borsten, billen en geslachtsdeel. Dit gebeurde veelal tijdens zakenreisjes of in Rose's buitenhuis op zo'n anderhalf uur rijden van de stad New York.