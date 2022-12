Amerikaanse versie De verraders strikt acteur uit hitserie als presentator, oud-topatleet doet mee

Alle tien afleveringen verschijnen op 12 januari op streamingdienst Peacock. De reeks wordt gepresenteerd door de populaire Schotse acteur Alan Cumming (57), onder meer bekend van zijn rol als de markante Eli Gold in de hitserie The good wife . Cumming vond het een heerlijke klus en noemt de show ‘krankzinnig’.

Aan het programma doen dus onbekende mensen mee, evenals een groep C-sterren. Die hebben in de meeste gevallen al meegedaan aan andere realityshows, zoals Big brother -gezicht Rachel Reilly. De bekendste naam is Ryan Lochte, de zwemmer die namens Amerika op vier Olympische Spelen twaalf medailles won, waarvan zes gouden. Onder de 'gewone' deelnemers zijn een yogaleraar, een haarstylist en een zuster.

De Britse versie, ook The traitors genaamd, loopt sinds vorige week en heeft het grootst mogelijke podium. Het programma is drie keer per week te zien op BBC One, het eretoneel van de publieke omroep. De recensies waren positief en ook ‘s lands bekendste talkshowhost Graham Norton is fan. Claudia Winkleman praat de reeks aan elkaar, waaraan uitsluitend onbekende mensen meedoen. Zij wilde dat aanvankelijk trouwens niet doen.