Amerikaanse zanger Harry Belafonte (96) overleden

Belafonte werd geboren als Harold George Bellanfanti Jr. Hij groeide op in armoede en wist zich op te werken tot een succesvolle carrière in de entertainmentindustrie. In de jaren 50 en 60 was hij een van de grootste sterren ter wereld, met hits als Day-O (The Banana Boat Song), en Jamaica Farewell. Zijn succes leverde hem ook een aantal filmklussen op. Daarmee werd hij de eerste zwarte acteur die grote bekendheid kreeg in Hollywood-films. Collega Sidney Poitier was de eerste zwarte man die een Oscar won.