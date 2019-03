Amper aandacht op radio voor Klimaatmars

Update Al derde misbruikvi­deo opgedoken waarop R. Kelly te zien zou zijn

4:53 Er is opnieuw een video opgedoken waarin R&B-zanger R. Kelly te zien zou zijn terwijl hij minderjarige meisjes misbruikt. Dat heeft advocate Gloria Allred vandaag tijdens een persconferentie in New York gezegd. De zanger werd in februari in Chicago beschuldigd van seksueel misbruik van vier vrouwen, onder wie drie minderjarige meisjes.