Amstelveen wil straat vernoemen naar Peter R. de Vries

,,Peter R. de Vries heeft lang in Amstelveen gewoond: we kenden hem en hij groeide hier op. Dat hij een bijzondere inwoner was hoef ik niet uit te leggen”, verklaarde wethouder Herbert Raat zaterdag tegenover AmstelveenZ. Dat de misdaadverslaggever door velen wordt gemist is één ding dat zeker is. Een eerbetoon aan De Vries is volgens Raat dan ook logisch: ,,Natuurlijk staan wij daar voor open.”

De Vries werd geboren in Aalsmeer maar groeide op aan de Borssenburg in Amstelveen. Hij woonde er zijn hele jeugd en op de muur in het steegje achter zijn ouderlijk huis staat ‘Peter’ en de naam van zijn favoriete voetbalclub ‘Ajax’ gekerfd. De liefde van De Vries voor Amstelveen was volgens het plaatselijke magazine groot. ‘Zo voetbalde hij bij NFC en nam hij hier zijn vriendjes mee om te spelen of te werken op het terrein van de kruitfabriek in Amstelveen of Muiden. Ook was hij doelman bij de A-junioren.’

Mocht er een Peter R. de Vries straat in Amstelveen komen dan is dat mogelijk in de nieuwbouwwijk De Scheg. Daar worden de komende jaren veel nieuwe woningen gebouwd. Ook ligt er volgens het magazine een plan op tafel om in de nieuwe wijk bijzondere inwoners door middel van straatnamen te eren.

Straat en monument

Peter R. de Vries overleed op 15 juli in een ziekenhuis in Amsterdam nadat hij een week eerder in het centrum van de hoofdstad was neergeschoten na een optreden in RTL Boulevard. Broer Wouter riep burgemeester Femke Halsema op een straat naar de misdaadverslaggever te vernoemen. ,,Gooi eens een zeeheld eruit en kom met een Peter R. de Vries-straatnaam”, zei hij vrijdagavond in de talkshow Humberto. Als het aan hem ligt dan mogen Peters kinderen Royce en Kelly de plek kiezen.

De Vries hoopt ook op een monument voor de misdaadverslaggever. Om de nalatenschap van zijn broer te eren zou het werk wat hij deed gemeengoed moeten worden, vindt Wouter. ,,Ik zelf zit niet te wachten op een standbeeld van m’n broer, maar ik zit wel te wachten op een monument van Peter R. de Vries”, vertelde hij. ,,Dat moet een monument zijn waarbij we als maatschappij stilstaan. Een soort monument waar je terugdenkt aan iets, maar ook vooruit kijkt.”

Afscheid

Familie, vrienden en collega’s namen donderdag in theater Carré in Amsterdam afscheid van Peter R. de Vries. Daarna volgde de crematie. Een dag eerden bewezen duizenden mensen de laatste eer aan de misdaadverslaggever. Na de aanslag op 6 juli werden drie verdachten aangehouden, van wie één de volgende dag weer werd vrijgelaten. De andere twee zijn de 35-jarige Pool Kamil E. uit het Gelderse Maurik en de 21-jarige Delano G. die in Rotterdam woont, maar ook een adres heeft in Tiel. Zij blijven de komende negentig dagen in de cel zitten.