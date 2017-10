Amsterdam maakt zich op voor 375.000 Dance Event bezoekers

ADEAmsterdam Dance Event, de 22e editie al, werd gisteren officieel geopend, maar is vandaag écht begonnen. Amsterdam verwacht meer dan 375.000 bezoekers, die ruim 160 verschillende locaties zullen aandoen. In de stad is van hele grote drukte nog geen sprake, behalve dan misschien bij de Martin Garrix-fanshop.

Vanmorgen vroeg stonden de eerste, soms nog piepjonge Garrix-fans, al in de rij voor het Art'Otel tegenover Amsterdam Centraal. De populaire dj (21) uit Amstelveen is geliefd bij jong en oud, maar het feit dat het op dit moment herfstvakantie is, heeft in de hoofdstad overduidelijk invloed op de jeugdige toestroom.

Ook vorig jaar opende Garrix al een pop-up store, en ook toen stonden de fans al vroeg in de rij. De dj was zelf tot 13:30 uur aanwezig in de winkel om handtekeningen uit te delen, en met fans op de foto te gaan. Te koop zijn onder meer kleding, petjes en allerhande merchandise. Garrix geeft dit ADE twee shows in de Amsterdam Rai. Vrijdag voor 18 jaar en ouder, en zaterdag voor alle leeftijden.

Hotels

Al die 375.000 bezoekers moeten natuurlijk ook ergens slapen. De hotelprijs in de stad is dan ook bijzonder hoog. Sites als booking.com en expedia bieden enkel nog overnachtingen (die niet 10 kilometer buiten het centrum liggen) aan voor vrijdag en zaterdag voor een gemiddelde prijs van zeker 300 euro per nacht. Ook op Airbnb zijn weinig tot geen locaties meer te krijgen.

Drugs

Amsterdam Dance Event is bij velen onlosmakelijk verbonden met drugs. Er worden extra handhavers ingezet, er zijn meerdere EHBO-posten en er wordt streng gefouilleerd. De politie richt zich bij de opsporing voornamelijk op dealers, al blijft het bezit van drugs verboden voor iedereen. Als je meer dan vijf pillen of 0,5 gram harddrugs bij je hebt, word je aangehouden en beslist het Openbaar Ministerie (OM) over vervolging. Heb je minder bij je? Dan moet je alles inleveren, en mag je niet meer naar binnen bij een ADE-locatie.

Wie tóch besluit om een pilletje te nemen en het risico wil lopen, kan zich melden bij de testservice van Jellinek op de Eerste Constantijn Huygenstraat 38. Daar controleren ze welke drugs je precies hebt aangeschaft, en of het veilig is. Dit jaar lanceert ADE in samenwerking met de Gemeente Amsterdam ook een extra voorlichtingsprogramma, dat vooral gericht zal zijn op buitenlandse bezoekers.

Vlambal

Verschillende ondernemers in Amsterdam spelen ook in op de ADE-gekte. Zo ziet snackbarketen FEBO zichzelf als redder in nood met de tijdelijke 'vlambal'. Een limited edition snack met energieopwekkende werking, als variant op de bitterbal, aldus de keten.