Amy van O’G3NE blijkt verwende diva en Olcay maakt bankhangen sexy

Nederland­se (35) dreigt beroemd ‘Songfesti­val­paard’ kwijt te raken aan rancuneuze ex Dan Brown

14:10 De 35-jarige dressuuramazone Judith Pietersen raakt mogelijk haar beste en meest waardevolle paard LimiTed Edition, waarmee ze al jaren grote kampioenschappen wint, kwijt aan de Verenigde Staten. Blythe Brown, de ex-vrouw van de wereldberoemde thrillerschrijver Dan Brown, heeft in de rechtszaak tegen haar voormalig echtgenoot haar zinnen gezet op de prijswinnende hengst, waar ook zanger Douwe Bob op te zien was in de introductiefilm van het Eurovisie Songfestival in 2016. Pietersen, het huidige liefje van Dan Brown, verloor onlangs de eerste slag nadat de Nederlandse rechter oordeelde dat ze haar boekhouding met Blythe moet delen.