Anastasia is verbluffend, maar mist scherpte in details

expeditie jansen Kiene Fien schaakt, smeedt en schudt Robinson op

22 september Wie wint welke proef, lijdt het meeste honger of smeedt de gemeenste plannetjes om anderen weg te stemmen? Verslaggever Dennis Jansen kijkt in de rubriek Expeditie Jansen wekelijks terug op Expeditie Robinson in drie thema’s: honger, held & hartzeer. Deze week: Snode plannen, het gekonkel is definitief losgebarsten