Ancilla Tilia is zwanger

,,Blij om aan te kunnen kondigen dat we een kleine nerd in 2018 verwachten", aldus het bericht van Ancilla. Ze bedankt vervolgens voor de vele reacties. ,,Bedankt voor alle lieve felicitaties. Het zijn er te veel om allemaal op te reageren, maar ik lees ze wel en ik waardeer het."



Ancilla Tilia was korte tijd lijsttrekker voor de Piratenpartij. Die partij wist echter geen enkele zetel te behalen tijdens de laatste verkiezingen. Tilia vergaarde roem als fetisjmodel. Vorig jaar deed ze nog mee aan Expeditie Robinson. Ook liet ze zich naakt fotograferen voor Playboy.