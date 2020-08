‘Andorra werkt aan terugkeer op songfestival’

Georgi is de drijvende kracht achter een eventuele terugkeer van Andorra. Ze zorgde zelf voor een geldschieter en is nu met regering in gesprek, zegt ze. ,,Er is een soort van mondeling akkoord, maar niet voor 2021. Daar ben ik het ook honderd procent mee eens. We denken dat het te vroeg is. We hebben nog steeds te maken met het coronavirus en we zijn bang dat we al ons werk en geld stoppen in iets wat misschien niet plaats kan vinden.”



Het songfestival vindt volgend jaar alsnog plaats in Rotterdam. De organisatie stelde eerder dat het evenement in 2021 hoe dan ook doorgaat. Afhankelijk van de situatie in mei mogelijk met minder of zonder publiek, maar er komt een winnaar, zo lieten NPO, AvroTros en NOS weten.



Andorra deed, tussen 2004 en 2009, zes keer mee aan het songfestival. Succes bleef uit; het land strandde elke keer al in de halve finales.