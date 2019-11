André en Bridget daten erop los

Volgens weekblad Weekend genoten André en Bridget gisteren van een heerlijk diner in restaurant Ceconni’s. Arm in arm verlieten ze het etablissement, waarna ze een taxi pakten. Op een foto die in handen is van Weekend is een lachende André te zien, met volgens het weekblad Bridget naast zich. Op het ietwat onscherpe beeld is haar gezicht niet te zien.



Soho House is een private members-club die sinds vorig jaar een vestiging in het centrum van Amsterdam heeft. Niet-leden worden welkom geheten in Ceconni’s, waar huisgemaakte pizza’s, pasta’s en kleine hapjes uit de houtoven worden geserveerd. Dat het restaurant de mogelijkheid biedt te dineren in ‘privésetting’ is mogelijk de reden dat André en Bridget voor de horecagelegenheid kozen.



Ook vanavond zagen de tortelduifjes elkaar. André zelf maakte tijdens een concert van de Amerikaanse rockband Greta Van Fleet in Afas Live een kort Instagramfilmpje waarin Bridget voorbijkomt. Te zien is hoe ze vanuit de zaal naar zanger Josh Kiszka luistert.