André en Bridget vieren samen kerst bij Rachel Hazes

André Hazes is niet alleen smoorverliefd, hij verkeert ook al een poosje in opperste kerststemming. Afgelopen zomer werkte de zanger in Spanje aan zijn tweede kerstalbum: Een gouden kerst. Om de sfeer erin te brengen had hij zijn verblijf volledig aangekleed met kerstversiering.



,,Kerst moet zoet en melancholisch zijn”, zei de zanger gisteren in RTL Boulevard. Niet dat hij zijn eigen kerstalbum, dat sinds gisteren officieel uit is, opzet met de feestdagen. ,,Ik vind het de hel als ik ergens kom en iemand draait iets van mij, dat vind ik het ergste wat er is”, aldus Hazes. ,,Ik ga dan ook echt weg. Nu met die kerstplaat ga ik ook niet naar mezelf luisteren, er zijn zoveel betere. Michael Bublé of zo, dan luister ik wel naar hem.”